Timmaspe

Verwandte und Freunde im proppenvollen Zuschauerraum der Sporthalle applaudierten begeistert für die Show "The four elements". Lehrerin Mareike Allais hatte das zweiteilige Programm mit klassenweise erarbeitet. Binnen sechs Wochen lernten die Kinder zum Rhythmus der Lieder passende Schritte zu setzen und beim Tanzen ein Accessoire einzusetzen.

Zum Evergreen "Raindrops keep fallin on my head" drehten die Zweitklässler farbige Regenschirme, das Element Luft fächelten sich Erstklässler bei einem Kreistanz mit Fächern zu, in großen Tuch-Kreisen beschrieben die Viertklässler die Rotation der Erde im All. Um die Kraft und Beweglichkeit der lodernden Flammen zu zeigen, machten die Drittklässler auf Bänken elastische Übungen wie Hocken und Liegestütz zum Titel "We didn't start the fire".

Spenden für Aktionen, von denen Schüler profitieren

Der im Juni 2005 gegründete Schulverein Timmaspe nutzt jedes Jahr das Fest vor Beginn der Osterferien, um Spenden zu sammeln. "Der Schulverband stattet die Schule aus. Aber nicht alle Aktivitäten können über den Verband finanziert werden", erläuterte Nicole Tschentscher aus dem Vereinsvorstand.

Mit den Spenden werden Aktionen finanziert, von denen alle Schüler profitieren. Der Verein finanzierte in den vergangenen Jahren unter anderem das "grünen Klassenzimmers" und Spielgeräte auf dem Pausenhof, Zeugnismappen, die jährliche Fahrt der vierten Klasse zur Phänomenta nach Flensburg, den Ernährungsführerschein. Er gibt Zuschüsse für Klassenfahrten und Mittel für die bunten Bänder im Sportunterricht.