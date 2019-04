Emkendorf

8000 bis 10.000 Besucher erwarten die Organisatoren Birgit und Manfred Schulze auf dem Gutsgelände, im Reitstall, in der Konzertscheune und im alten Kuhstall. Ihr Motto für die Messe unter den alten Parkbäumen des historischen Gutsgeländes: „Mit Freude die erwachende Natur genießen.“

Handgemachte Möbel

Schmiedeeiserne Gartendeko, per Hand hergestellte Möbel, Seifen und Schmuck, stilvolle Accessoires und edles für die Beete ist an den Ständen zu finden. Selbst Whirlpools für den Garten werden in Aktion gezeigt. „Die sind mit Wasser befüllt“, erzählte die Organisatorin Birgit Schulze.

Werden die Temperaturen wie angekündigt frühlingshaft, könnten die Imbissbuden mit Flammlachs, Pulled Pork und das Cafée mit den 80 Außenplätzen zum Entspannungs-Hotspot im Freien werden.

Führungen durch Herrenhaus

Das elegante Herrenhaus kann an allen drei Tagen bei Führungen besichtigt werden. Starttermine richten sich nach der Nachfrage. Infos gibt es an den Eingängen zur Messe.

Auch wenn es draußen frühlingshaft warm wird, werden die Gebäude beheizt. „Wir lüften vorher einmal durch, um die Winterkälte zu vertreiben“, sagt Birgit Schulze.

Gartenmesse Landgeflüster, Gut Emkendorf, Gutshof 3a, Enkendorf. Sonnabend bis Montag, 20. bis 22. April, 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei, kostenlose Parkplätze.

