Der Anbau an die Kita in Bovenau ist nach sechs Monaten Bauzeit fertig. Am Montag zogen die Kinder der Drachengruppe aus einem Übergangsraum in die 120 Quadratmeter großen Räume um. Die Gemeinde warb für den 393000 Euro teuren Anbau Fördermittel beim Kreis ein, 203000 Euro wurden bewilligt.