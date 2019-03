Bordesholm

Bei der letzten Cima-Untersuchung vor acht Jahren hatte der Umsatz bei 73 Betrieben nur bei 43 Millionen Euro gelegen. Mehrere Gründe sind laut Cima-Mitarbeiter Julia Lemke, die das Einzelhandelskonzept im Bauausschuss präsentierte, für die Steigerung ausschlaggebend.

Städtebauförderung und bessere Möglichkeiten

Kaufkraftzuflüsse, vor allem auch aus dem Umland, resultierten vor allem aus der Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten, vor allem durch das neue Zentrum mit Edeka und anderen Läden am Brüggen-Turm in der Bahnhofstraße. Außerdem: Die „städtebaulichen Umbaumaßnahmen im Ortskern haben zu einer deutlichen Attraktivierung geführt“, so die Gutachterin. Gut 20 Millionen Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren investiert.

Empfehlung: Keine neuen Märkte

Aus ihrer Sicht ist beim Umsatz aber nicht mehr mit so starken Steigerungsraten zu rechnen. Die Gemeinde sollte bei strategischen Entscheidung bei Geschäften, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, auf eine „Optimierung der bestehenden Strukturen setzen“. Im Klartext: Die Kommune sollte keine neuen Märkte mehr genehmigen, sondern nur die Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Läden. „Zusätzliche Flächen würden den Wettbewerbsdruck erhöhen“, so Lemke.

Erweiterung auf dem Brüggen-Gelände

Die Cima befürwortet auch eine Erweiterung des Einkaufszentrums am Brüggen-Turm. Dort will sich Edeka von 2340 auf 2955 Quadratmeter vergrößern. Im Bereich des Kik-Marktes soll ein Getränkemarkt entstehen. Der Textildiscounter soll in ein neues Gebäude umziehen, das auf der freien Fläche demnächst gebaut werden soll.

