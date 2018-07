Molfsee

"Dann werden wir von der Jury nach und nach die Bewerber besuchen und die Wälder beurteilen“, erklärt Projektkoordinator Jörg Bargmann. In der Jury zum Wettbewerb sitzen Hans-Caspar Graf zu Rantzau (Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband), Johann Böhling (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), Jonas Krause (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein), Hans Jacobs (Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein), Professor Holger Gerth (Landesnaturschutzbeauftragter), Nils Schäfer (Landesverband der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft Schleswig-Holstein) und Fritz Heydemann (Nabu).

Nachhaltigkeit und unterschiedliche Baumarten

„Wir legen dabei Wert auf Dinge wie Nachhaltigkeit, sehen uns natürlich auch an, welche Baumarten dort gepflanzt wurden“, erläutert Bargmann einige der Kriterien. Der Grund für den Wettbewerb: „Schleswig-Holstein ist ein waldarmes Bundesland. Daher kommt nicht nur den größeren, sondern auch den zahlreichen kleineren Waldflächen eine hohe Bedeutung zu, deren Pflege und Nutzung meist in der Hand von Landwirten als Kleinwaldbesitzer liegt oder auf Forstbetriebsgemeinschaften übertragen worden ist“, so Bargmann.

Auch Feuchtbiotope sollten zu finden sein

Weitere Kriterien sind dabei auch die Größe, denn: „Ein Bauernwald hat nie mehr als 50 Hektar. Ein als vorbildlicher Bauernwald vorzusehender Wald sollte im Zeichen der ökologischen wie ökonomischen Nachhaltigkeit gepflegt und entwickelt werden. Dazu gehören Baumarten, die als standort-heimische Gehölze mit den Bodenverhältnissen gut zurechtkommen. Auch sollten Feuchtbiotope und Totholzstämme in einem Bauernwald zu finden sein.“

Von Sorka Eixmann