Rendsburg

Dass das markante 60 Jahre alte Hauptgebäude der Herderschule schwere Baumängel aufweist, ist seit September vergangenen Jahres öffentlich bekannt. Einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zufolge wäre ein Neubau günstiger als eine Sanierung. Der Neubau-Empfehlung des Stadtbauamts folgte der Bauausschuss am Dienstagabend. Allerdings mit dieser Einschränkung: Sofern der städtische Kulturausschuss den Bedarf feststellt.

Zweifel am Sinn eines Neubaus

Das von der Stadt eingeschaltete Planungsbüro Drees + Sommer aus Kiel schätzt die Kosten für einen Neubau auf 8,01 Millionen Euro. Eine Sanierung würde dagegen 8,22 Millionen kosten. Alles spreche für einen Neubau, sagte Joachim Lenschow von Drees + Sommer im Ausschuss. Aber es gibt angesichts sinkender Schülerzahlen an den drei Rendsburger Gymnasien Zweifel, ob der Neubau sinnvoll ist.

Den Prognosen zufolge sei es "sehr gut denkbar, dass wir ein kompletten Gymnasium weniger brauchen", meinte Armin Rösener (Grüne) im Ausschuss. Die Stadt investiere "womöglich viel Geld in Beton, der mittelfristig nicht mehr gebraucht wird". Scharf widersprach Gerrit van den Toren ( SPD): "Auf keinen Fall ist ein Gymnasium über."

Deutlich sinkende Zahlen

Hintergrund: Die Stadt prognostiziert, dass die Zahl der Gymnasiasten an der Herderschule im kommenden Schuljahr auf 671 sinkt, das sind 44 weniger als zu Beginn des jetzigen Schuljahrs. Die beiden anderen Gymnasien legen dagegen zu, was auf den ersten Blick Prognosen des Kreises widerspricht. Dessen Schulentwicklungsplan geht davon aus, dass die Schülerzahl aller drei Rendsburger Gymnasien in den nächsten zehn Jahren in der Summe deutlich sinkt.

Neue Prognosen im September

Die Prognosen sind sechs Jahre alt, dennoch liegen sie derzeit nur knapp neben der Realität. Der Kreis veröffentliche seinen neuen Schulentwicklungsplan voraussichtlich im September, sagte Kreis-Sprecherin Mandy Campos Sorroche am Mittwoch. Zurzeit gebe es keine aktuelle Prognosen.

Stützen für die Herderschule

Zuletzt ließ die Stadt das Hauptgebäude der Herderschule mit zusätzlichen Stahlträgern stützen, was dem Haus bis auf weiteres Sicherheit gebe.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.