Bordesholm

"Wir bieten das registrierten Kunden an", berichtete die Galeristin. In einem Fall kommt ein Kunde aus Frankfurt, der bislang Ausstellungen nur per Videos erlebte, während seines Osterurlaubs persönlich vorbei, um die neue Ausstellung "Lebenslinien" mit Werken von Hilke McIntyre zu sehen.

Künstlerin kommt zur Vernissage nach Bordesholm

Die Vernissage ist am Sonnabend, 13. April, ab 17.30 Uhr in der Holstenstraße 69 in Bordesholm geplant. Die Künstlerin, die nahe der Grenze zu Dänemark geboren wurde und in Kiel an der Hochschule für Kunst und Design Architektur studiert hat, hat ihr Kommen zugesagt. Ihre Werke sind bis zum 26. Mai während der Öffnungszeiten zu sehen.

Figurativer Stil mit kräftigen Formen und Farben

Seit 1995 lebt MacIntyre in Schottland und konzentriert sich seitdem auf Druckgrafik, Keramik und Malerei und kombiniert einen vereinfachten figurativen Stil mit kräftigen Formen, kräftigen Farben und abstrakten Mustern. Ihre Arbeiten sind in Galerien in ganz Großbritannien ausgestellt und ihre Linolschnitte sowie Holzschnitte wurden für zahlreiche Illustrationen verwendet. Sie lebt mit ihrer Familie in einem Dorf in der Nähe von St. Andrews.

Weitere Infos zur Galerie und Ausstellung: www.rundumkunst.de

