Nach nur neun Monaten im Amt tritt Nikolaus Träuptmann, Bürgermeister in Bovenau, zurück. Den Schritt will der CDU-Politiker an diesem Donnerstag in der Gemeindevertretung bekanntgeben, erklärte er am Dienstag. Offenbar war es zum tiefen Zerwürfnis gekommen. Dazu wollte Träuptmann nichts sagen.