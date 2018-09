Bredenbek

An dieser Holzbank sagen sich sicher Fuchs und Hase gute Nacht. Sie steht irgendwo an einem stillen Feldweg zwischen Krummwisch und Bovenau. Auf ihr sitzt Eric Braeden, gebürtiger Kieler, am liebsten und genießt das Freisein von Trubel und erkannt werden. Für ein paar Wochen schnuppert er wieder Heimatluft. „Früher bin ich hier mit dem Fahrrad übers Land gefahren. Ich habe auf Bauernhöfen und in einer Sägemühle gearbeitet, um Geld für die Überfahrt nach Amerika zu verdienen“, erzählt der 77-Jährige.

Armut zwang zur Auswanderung

Nach dem frühen Tod seines Vaters, der Bürgermeister von Bredenbek war, musste sich die Familie in der Nachkriegszeit durchkämpfen. „Wir lebten in totaler Armut. Für den weiteren Schulbesuch fehlte das Geld. Es war ziemlich aussichtslos hier“, sagt er.

Seit 38 Jahren spielt er den Victor Newman in "The Young and the Restless"

Eric Braeden weiß, wie Migranten sich fühlen. Auch er verließ seine Heimat. 1959 folgte er dem Ruf einer Cousine, die in den Staaten bereits erfolgreich Fuß gefasst hatte. Die Details schildert er in seiner im vergangenen Jahr in den USA erschienenen Autobiografie „I’ll be damned“, einem Bestseller. In den USA und vielen anderen Ländern ist der Schauspieler ein Star. Seit 38 Jahren spielt er den Victor Newman in der erfolgreichsten täglichen Familienserie in Nordamerika, „The Young and the Restless“. Um jetzt seine Heimat besuchen zu können, wurde Newman in der Serie auf Geschäftsreise geschickt. Sonst steht Eric Braeden täglich ab 7 Uhr im Studio in Los Angeles. Mit seiner Familie wohnt er in einer Villa in Pacific Palisades, zwei Häuser weiter lebte früher Thomas Mann als Migrant. Eric Braeden ist neben Marlene Dietrich der einzige Deutsche, der einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame bekam.

Der Bredenbeker war auch für die Rolle des James Bond im Gespräch

Doch warum ist der Bredenbeker, der für die Rolle des „James Bond“ im Gespräch war und in „Titanic“ mitspielte, so wenig in Deutschland bekannt? Auch „The Young and the Restless“ konnte hierzulande den Welterfolg nicht fortsetzen. „Das ZDF machte einen Kardinalfehler. Es zeigte die Serie vormittags statt abends“, ist er überzeugt.

"Trump ist ein Vollidiot"

Über Präsident Donald Trump lohne es sich nicht zu reden. Der sei ein „Vollidiot“, sagt Braeden. Aber auch auf die deutsche Autoindustrie ist er nicht gut zu sprechen. Sie habe die deutsche Technologie in Verruf gebracht. Seit vielen Jahren setzt sich der Schauspieler für die Verbesserung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses ein und wehrt sich gegen die Gleichsetzung von Deutschen mit Nazis. Dafür erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Vor 60 Jahren wurde er mit dem Rendsburger TSV deutscher Jugendmeister

Neben der Kamera spielte auch der Sport eine große Rolle in seinem Leben: “Der hat mich damals gerettet“, sagt er. Der sportliche Erfolg hat ihn jetzt zurück in die Heimat geführt. Vor 60 Jahren wurde er mit der Leichtathletik-Mannschaft des Rendsburger TSV deutscher Jugendmeister – ein Grund zum Feiern.