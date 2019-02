Mielkendorf

Bürgermeister Manfred Tank ist sauer, auch beim Amt Molfsee ärgern sich die Mitarbeiter über einen wirklich dreisten Fall von Müllentsorgung in der Gemeinde Mielkendorf: Offenbar haben in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte im Steinfurther Weg mehrere Kubikmeter Müll am Straßenrand abgeladen. Der Bereich an der Straße wurde von den Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs direkt nach dem Auffinden ordnungsgemäß abgesichert.

Möglicherweise Abbruchmaterial einer Gartenlaube

Bürgermeister Tank hatte unverzüglich die örtliche Polizei informiert und auch Anzeige erstattet. Bei dem Müll handelt es sich um Bauschutt unterschiedlichen Materials, nach erster Sichtung kann es sich möglicherweise um Abbruchmaterial von einer ehemaligen Gartenlaube handeln, so die Meinung der Polizei, die sich den Schaden vor Ort angesehen hat. Die Beamten der Polizeistation Molfsee gehen davon aus, dass der Bauschutt mindestens mit einem Kleinlastwagen oder gar mit einem Container dort abgeladen wurde. Sachdienliche Hinweise unter Tel. 04347/3350 an die Polizeistation in Molfsee.

Immer informiert: Hier lesen Sie mehr aus Rendsburg.

Von Sorka Eixmann