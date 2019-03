Bredenbek

Damit ist eine Komplettsanierung erst einmal vom Tisch. Peter Böge ( CDU) hatte im Bauausschuss auf den schlechten Zustand hingewiesen. „Flicken ist da nicht mehr ausreichend, das Teilstück muss saniert werden“, sagte er. Das bedeute, die Oberfläche müsste abgefräst und komplett erneuert werden.

Schon im Bauausschuss war der Beschlussvorschlag den Gesamtauftrag an ein Ingenieurbüro abzugeben, verworfen worden. Aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten, die laut Ausschuss noch nicht zu beziffern sind, sei es besser schadhafte Stellen zu flicken, schlug Andrea Gellert (FWB) vor. Bartelt Brouer ( SPD) wies darauf hin, dass es in Bredenbek beispielsweise mit dem Wakendorfer Weg Straßen gäbe, die in deutlich schlechterem Zustand seien.

Fachfirma könnte Kosten ermitteln

„Es wäre sinnvoll, das gesamte Straßennetz in Bredenbek prüfen zu lassen und eine Prioritätenliste zu erstellen“ regte Bauamtsleiter Christian Jöhnk an. Brouer schlug vor, einfach mal eine Fachfirma, die häufig Aufträge für die Gemeinde ausführe, unverbindlich nach den Kosten zu fragen. Jöhnk verwies darauf, dass das nicht möglich sei, weil ein Leistungsverzeichnis erstellt werden müsse.

Thorsten Ostermann ( SPD) wies darauf hin, dass er nach einer Besichtigung des Weges keinen wirklichen Sanierungsbedarf sehe. Er regte an, dass die Gemeindevertretung sich vor Ort erst einmal selbst ein Bild mache, dem folgten die Gemeindevertreter.

