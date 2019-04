Felde

Bei einer Überprüfung stellte das Amt vor gut zwei Wochen fest, dass es für das Schild keine Anordnung der Verkehrsaufsicht gibt und pflegte das Thema deshalb beim Bauausschuss ein. Das Schild müsse mangels Anordnung entfernt werden und stattdessen ein Sackgassenschild mit Zusatzschild Keine Wendemöglichkeit und einem Einfahrtsverbot für Fahrzeuge mit über 7,5 Tonnen Gewicht aufgestellt werden.

Bei der Ausfahrt auf die Vorfahrt achten

So erfuhr Gemeindevertreter Justus Fricke aus Felde, der im Erlenweg wohnt, von der Angelegenheit und wandte sich als Anwohner an den Kreis. „Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, den Erlenweg als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen“, sagt er. Das habe auch den Vorteil, dass jeder bei der Ausfahrt auf den Wulfsfelder Weg die Vorfahrt achten müsse. Der Kreis prüfte und teilte mit, dass der Weg nicht die Voraussetzungen für einen verkehrsberuhigten Bereich erfülle. Da man nach intensiver Suche festgestellt habe, dass es keine Anordnung für das Schild gebe, sei es unverzüglich zu entfernen, teilte die Verkehrsaufsicht dem Amt vor wenigen Tagen mit.

Ausschuss lehnt Einfahrtsbeschränkung ab

Am Dienstag tagte in Felde der Liegenschaftsausschuss, der als zuständiges Gremium das Thema an sich zog und beschloss, dass statt des Schildes Spielstraße ein Sackgassenschild aufgestellt werden soll. Die vom Amt vorgeschlagene Einfahrtsbeschränkung lehnte der Ausschuss ab. Ebenso eine zusätzliche Beschilderung mit Hinweis, dass sich die Vorfahrt geändert hat.

An dieser Stelle wäre das Thema beendet, wenn der Kreis nach einer weiteren, wohl noch intensiveren Suche in den zwei Felder Akten, nicht doch noch die Anordnung aus dem Jahr 2002 gefunden hätte.

Der Erlenweg ist also ein verkehrsberuhigter Bereich, das Schild muss nicht entfernt werden. Doch jetzt will die Verkehrsaufsicht die Situation kurzfristig vor Ort beurteilen. Ergebnisoffen, wie man betonte. Es könnte also auch sein, dass die Einstufung des Erlenweges als Spielstraße am Ende zurückgenommen wird.

