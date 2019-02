Flintbek

Etwa 100 Wohnungen sollen in Mehrfamilien-, Reihen, Doppel- und Einfamilienhäusern auf der jetzigen landwirtschaftlichen Fläche neu entstehen.

Gleich vier mögliche Varianten stellten die beiden Stadtplaner Norbert Jess und Oliver Kühle vom Kieler Büro B2K bei der frühzeitigen Beteiligung vor. Allen gemeinsam ist, dass die Zufahrt in das neue Wohngebiet einzig über der Ecke Bokseer Weg/Dorfstraße erfolgen soll. „Für Rettungsfahrzeuge wird eine zweite Zufahrt benötigt, die wird über den Kahlenberg realisiert und mit einem Poller für den Verkehr gesperrt“, sagte Kühle. Ob eine zweite reguläre Zufahrt notwendig sei, weil beispielsweise die Gefahr von Rückstaus bestehe, müssten Berechnungen des Verkehrsplaners zeigen.

Die Flintbek soll entrohrt werden

Ebenfalls in allen Varianten soll neben der Zufahrt am Bokseer Weg ein Regenrückhaltebecken entstehen. Die Flintbek soll auf etwa zwei Drittel ihrer Länge entrohrt werden, dafür bleibt ein zehn Meter breiter Streifen an der Seite zum Wohngebiet Saalbeek frei. Die Knicks um das Gebiet sollen weitestgehend erhalten bleiben.

Grundstücksgrößen zwischen 550 und 900 Quadratmetern

Mit 10,5 Metern Höhe sind die sechs Mehrfamilienhäuser, die in zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss Platz für bis zu zehn Wohnungen bieten, am höchsten. Drei Reihenhäuser mit vier Einheiten sollen mit einer Höhe von 9,50 Meter ebenfalls mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss gebaut werden. Neben vier Doppelhäusern sehen alle Varianten im hinteren Teil eine Bebauung mit 35 Einfamilienhäusern vor, die teilweise als Stadtvillen mit zwei Vollgeschossen oder als Vollgeschoss mit Dachgeschoss in der Planung stehen. Für sie soll eine Höhe von neun Metern zulässig sein. Die Grundstücksgrößen, die in diesem frühen Stadium noch nicht festgelegt seien, lägen im gesamten Wohngebiet zwischen rund 550 und 900 Quadratmetern.

Ob das Gebiet am Ende mit Gas, Öl oder Fernwärme versorgt werde, konnte der Planer nicht sagen. „Möglicherweise kann das Gebiet noch an das Blockheizkraftwerk angeschlossen und mit Fernwärme versorgt werden“, sagte Bürgermeister Olaf Plambeck. Ansonsten sei Gas die übliche Versorgung, Öl eher unüblich.

