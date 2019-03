Langwedel

Beide Tiere sind nicht beringt, jedoch ist „Frieda“ an einem Schönheitsmal zu erkennen: Sie hat eine Tennisball große Halsbeule. Während die Zugvogel im Nest die weißgefiederten Köpfe mit den roten Schnäbeln zusammenstecken, berichtet Jürgen Lustig, Weißstorch-Gebietsbetreuer des Naturschutzbundes ( NABU) für den Kreis Rendsburg-Eckernförde, Fakten zum Bestand und zum ungewöhnlich frühen Rückkehrtermin: Das Paar zählt zu den 15 Weißstörchen, die 2019 extrem früh zu ihren Nestern zurückkehrten. „Das sind mehr Tiere denn je.“ Bislang traf die Mehrzahl der Störche erst ab März ein. 2018 hatte Lustig im Februar drei frühe Rückkehrer in seinem Betreuungsgebiet gezählt.

Gutes Jahr für die Störche

2018 war ein gutes Jahr für die Tiere, der Bestand erholte sich. 2017 waren viele Jungtiere in den Nestern erfroren. 2018 zählte Lustig 29 Paare auf den Horsten, von denen 22 brüteten. Von 70 geschlüpften Küken wurden 48 flügge. Drei der Jungstörche zog das Storchenpaar aus Langwedel groß. Lustig schätzt, dass 2019 die Februar-Ankömmlinge schon Mitte März mit dem Brutgeschäft starten könnten.

Keine Konkurrenz um die Nester

Konkurrenz um die Nester gebe es zwischen dem Nachwuchs, der zum Brutplatz zurückkehrt, und den Eltern nicht. „Die Auswahl an Nistmöglichkeiten in der Region ist groß, die Jungtiere suchen sich ein anderes Nest.“ Zudem ist die Zahl der Jungstörche gering: 80 Prozent der Jungtiere, die zum ersten Mal in den Süden ziehen, kehren nicht zurück.

Tier nicht füttern

Lustig rät davon ab, die Tiere zu füttern, falls es zu einem Kälteeinbruch kommen sollte. Störche können bis zu 14 Tage ohne Nahrung auskommen und finden selbst bei Temperaturen von minus zehn Grad Celsius Futter. „Sie können mühelos 500 Kilometer am Tag zurücklegen, um zu Futterplätzen im Süden zu ziehen“, erinnerte Lustig. Zum Aufwärmen stellen sie sich in fließende Gewässer.

In Langwedel bereiten die Storchenpaten für die Zugvögel das Nest vor: Jedes Jahr reinigt eine Gruppe aus der Altherrenriege des SV Langwedel den Brutplatz auf dem Betonpfeiler am Ehrenmal.

