Bordesholm/Kronshagen

Katja Schillhorn, die als ehemalige Elternbeiratsvorsitzender der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, geht offen mit ihrer Diagnose Sarkoidose um. "Es geht einem richtig schlecht, man ist müde und schlapp. Man schafft den Alltag nicht. Das persönliche Umfeld wundert sich, weil man ja so eine rosige Hautfarbe hat." Rolf Jacobs, der auch betroffen ist, pflichtet ihr bei. "Wegen der Seltenheit und der diffusen Krankheitsbilder untersucht kein Arzt zunächst in diese Richtung. Und keine Diagnose heißt keine Behandlung."

Der Austausch ist für Betroffene wichtig

Die beiden Betroffenen wollen deshalb eine Selbsthilfegruppe gründen: Am Sonnabend, 8. Dezember, ab 14 Uhr im DRK-Haus in Neumünster. Wegen der diffusen Krankheitsformen sei eine Selbsthilfegruppe in Mittelholstein mehr als wichtig. „Der persönliche Austausch ist für Betroffene, aber auch Angehörige mehr als wichtig“, findet die Langwedelerin. Zudem müsse man öffentlich mehr auf Sarkoidose hinweisen und Mediziner sensibilisieren. Sie hofft, dass auch die Pharmaindustrie endlich mehr in die Erforschung von Medikamenten investiert. Neumünster wurde wegen der Zentralität als Gründungsort ausgewählt. Unterstützt werden sie vom Sarkoidose-Netzwerk, einem bundesweit agierenden Verein.

Bis zu 250 Erkrankte in Schleswig-Holstein

Sarkoidose ist eine genetisch bestimmte systemische, den ganzen Körper betreffende Reaktionserkrankung mit bisher noch unbekannter Ursache. Dabei bilden sich in den Organen mikroskopisch kleine Bindegewebsknötchen (Granulome) – vor allem sind Lunge, Lymphknoten, Augen, Haut, Leber und Herz betroffen. In Deutschland rechnet man momentan mit mehr als 50000 Betroffenen und einer großen Dunkelziffer. Katja Schillhorn geht von 200 bis 250 Erkrankten in Schleswig-Holstein aus.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.sarkoidose-netzwerk.de zu finden. Die Gründung der Selbsthilfegruppe ist in der Zentralen Kontaktstelle für Selbsthilfe im DRK Neumünster in der Schützenstraße 14 bis 16 geplant. Anmeldungen nehmen Rolf Jacobs, Tel. 0431/581018, oder Katja Schillhorn, Tel. 04329/913878, entgegen.