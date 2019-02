Bordesholm

Für den verkaufsoffenen Sonntag gibt es einen neuen Termin: Am Sonntag, 28. April, öffnen die Geschäfte.

Die Aussprache mit 15 Teilnehmern ergab eine neue Marschroute des HGV: Es werden neue Organisatoren im Team gebraucht, das den verkaufsoffenen Sonntag plant. Die Finanzierung der Werbung soll abgesichert werden. Bürgermeister Ronald Büssow sagte dem HGV die Unterstützung der Gemeinde zu. „Wir sind in einem Boot.“

HGV-Vorsitzender Jürgen Baasch rekapitulierte: Auf der Jahreshauptversammlung und in Gesprächen hatten ihm gegenüber mehrere der rund 60 Gewerbetreibenden, die in der Vergangenheit an verkaufsoffenen Sonntagen öffneten, Kritik geäußert. Bei der Gesprächsrunde am Donnerstagabend war Baasch überrascht: Nur noch der stellvertretende Vorsitzende Andreas Kiel benannte Bewgegründe, die gegen den verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr sprechen: Im November stimmen Personalaufwand und Einnahmen, im Frühjahr nicht.

Der dritte stellvertretende Vorsitzende Heiko Andreas warb mit einem Angebot neue Helfer für das Orga-Team zum verkaufsoffenen Sonntag: „Wir erstellen ein Booklet mit den Aufgaben und helfen bei Gesprächen mit der Verwaltung und der Polizei.“

Die Finanzierung der Werbeanzeigen läuft bislang über eine freiwillige Beteiligung der Ladenbesitzer. Sie soll verbindlicher werden.

Mit dem Fest zum 1. Mai wurde ursprünglich an den Zusammenschluss zweier Bordesholmer Vereinigungen zum HGV erinnert werden, berichtete Jürgen Baasch. Jetzt nehmen nur noch wenige Betriebe teil.

In diesem Jahr fällt das Fest aus. Die Alternative: Am 30. April ist ab dem späten Nachmittag auf dem Rathausplatz Kranzbinden für alle angesagt. Beim Flechten des grünen Schmucks für den Maibaum sei bei Currywurst und kühlen Getränken Zeit für Vereinsmitglieder und Bordesholmer, über die ein attraktives neues Festformat für den 1. Mai zu sprechen.

Von König Beate