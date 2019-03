Bredenbek

Als am Donnerstag Geschäftsführer Frank Schmeckenbecher, gemeinsam mit Bredenbeks stellvertretenden Bürgermeister Bartelt Brouer ( SPD) und Kai Lass, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die Metalldose mit Kaufvertrag und Firmenprospekten im frischen Fundament versenkte, kam sogar die Sonne raus.

Bis zu 20 Arbeitsplätze

Das Unternehmen aus Hockenheim, das neben dem Versandhandel in Deutschland, Frankreich und Österreich derzeit 38 Filialen betreibt, werde, so Schmeckenbecher, rund 3,5 Millionen Euro in den Standort mit einer Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern investieren und bis zu 20 Arbeitsplätze schaffen.

Pferd ist großer Wirtschaftsfaktor

„ Schleswig-Holstein hat für uns eine starke Bedeutung, da hier das Pferd ein großer Wirtschaftsfaktor ist“, sagte Schmeckenbecher. Immerhin gäbe es in diesem Bundesland doppelt so viele pferdeaffine Menschen wie anderswo in Deutschland. Der Standort Bredenbek sei künftig der nördlichste, den das Unternehmen betreibe.

Um das möglich zu machen, mussten ein paar dicke Bretter gebohrt werden, erinnerte sich Brouer. Ursprünglich war das Gewerbegebiet für Logistik vorgesehen und die Landesplanung hatte eine Ansiedlung abgelehnt. Zwei Jahre habe es gedauert sie, auch mit Unterstützung des Bovenauer Bürgermeisters Jürgen Liebsch ( CDU) vom Gegenteil zu überzeugen.

Reitplatz entsteht

Neben dem markanten krämertypischen Bau aus Sechseckelementen soll auf dem Gelände auch ein Reitplatz mit 800 Quadratmeter Fläche entstehen. „Weil zum Anpassen der Ausrüstung Pferde mitgebracht werden, ist die Lage mit ausreichend Platz optimal und für die Tiere stressfreier als in einem Ort“, sagte Brouer.

„Die Ansiedlung von Krämer ist für alle eine Win-Win-Situation“, sagte Lass. Das Unternehmen bekomme einen tollen Standort und durch die Ansiedlung werde die Vermarktung des seit 18 Jahren in großen Teilen brachliegenden Gewerbegebietes angekurbelt.

