Vier Tage stand die Baustelle auf der Hauptstraße in Borgdorf-Seedorf still, jetzt koffert Hartmut Gralke, Baggerfahrer der Firma Strabag, die Straße weiter aus. Anwohner hatten gemutmaßt, es fehle der Baufirma am Baumaterial. Diese Annahme weist der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) zurück