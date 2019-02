Rendsburg

Nach zwei Leserunden mit Stichentscheid über jeweils drei Minuten und der Rückkehr der sechsköpfigen Jury richteten sich wie jedes Jahr die Blicke auf Deike Neumärker. Der Leiterin der Stadtbücherei Rendsburg, zum 42. Mal und letztmalig vor ihrem Ruhestand Ende des Jahres Organisatorin des Lesewettstreites, war es vorbehalten, den Sieger bekanntzugeben. „Das war ein zähes Ringen, für die Jury waren Feinheiten entscheidend. Sie hätte gerne zwei Schüler in die nächste Runde geschickt.“

„ John war sofort im fremden Text drin"

Unter dem Beifall des Publikums nahm John Lerke die Siegerurkunde entgegen, ganz knapp dahinter hatte die Jury Seraphin Ammann (11) aus dem Gymnasium Kronshagen gesehen. Sönne Kaack (12), Gymnasium Altenholz-Stift, Kjell Reimann (12), Gymnasium Jungmannschule, Eckernförde, und Maike Schwich (12), Gymnasium Hohe Geest, Hohenwestedt, hatten es ebenfalls in die Finalrunde geschafft. Worin das i-Tüpfelchen zugunsten des Siegers bestand, erläuterte Jurymitglied Katrin Murmann aus der Coburgschen Buchhandlung in Rendsburg. „ John war sofort im fremden Text drin, das zeichnet einen herausragenden Leser aus. Und er hat sehr gut betont.“

Textverständnis, Lesetechnik und Textgestaltung

Bei der Bewertung für Textverständnis, Lesetechnik und Textgestaltung kam dem 12-Jährigen auch eine heitere Begebenheit während des Vorlesens aus dem zugewiesenen Text aus Die beste Medizin von Eddie Klain zugute. Der Junge mit dichten Haarsträhnen, die die rechte Gesichtshälfte bedeckten, geriet wie auch die Zuhörer bei der Zeile Eddie Klain fallen die Haare so ins Gesicht, dass man seine Augen nicht sieht kräftig ins Lachen und beherrschte sich anschließend trotz Heiterkeit des Publikums wieder. Das hat auch Bendix Teifke vom Gymnasium Kronshagen beeindruckt. „ John hat souverän reagiert, die Szene hat mich begeistert“, sagte der 13-Jährige, der als Vorjahressieger der Jury angehörte.

In seiner Schule hat sich John gegen 65 Mitschüler und fünf in der Finalrunde durchgesetzt. Der Zwölfjährige hat sich intensiv mit Unterstützung der Eltern Britta und Tim, beide Deutschlehrer, auf den Wettstreit vorbereitet. Dabei sein war für den Sieger wichtig, das Weiterkommen in den Bezirksentscheid am 27. März in Rendsburg freute ihn umso mehr. Science-Fiction-Bücher und Jules Verne begeistern ihn am meisten.

Saraphin Ammann fand den Wettbewerb toll. „Auch der zweite Platz ist ein Erfolg.“ Seine Deutschlehrerin Cornelia Johannsen habe ihn bei der Vorbereitung tatkräftig unterstützt. Der Elfjährige bezeichnete sich als Leseratte. „Mein Lieblingsautor ist Rick Riordan.“

