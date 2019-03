Wattenbek

Über eine halbe Millionen Euro muss die Gemeinde Wattenbek laut des Investitionsprogramms im Haushalt in die Sanierung des Regenwassernetzes stecken: Am Montag, 4. März, beginnt die erste Reparatur und die ist auch gleich Anlass für eine Straßenvollsperrung: Bis 15. März ist die Durchfahrt durch den viel befahrenen Reesdorfer Weg zwischen Landesstraße 49 und Kreisel nicht möglich.

Wohngebiete und Gewerbegebiet erreichbar

Die Bauarbeiten am Kanal erfolgen in Höhe der Einmündung zur Straße Lurup. Anlieger der Alten Brügger Landstraße und des Brügger Redders in der Gemeinde Brügge können aber zu ihren Grundstücken fahren. Auch das Gewerbegebiet Nienröden ist von der L49 weiterhin erreichbar.

Für die Autofahrer ist eine Umleitung über die Brügger Chaussee ausgeschildert. Vom 15. bis 29. März ist außerdem der Straßenzug Lurup wegen der Sanierungsarbeiten komplett gesperrt, teilte Tim Reimer vom Bauamt der Amtsverwaltung Bordesholm mit.

