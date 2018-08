Helle Wände heißt mehr Sicherheit: Das gilt auch für den Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg. Für eine Komplettreinigung war die freie 640 Meter lange Oströhre in der Nacht zu Sonntag von 21 bis 5 Uhr voll gesperrt: 15 Mitarbeiter schrubbten, sprühten und saugten, was das Zeug hält.