Bordesholm

Mit dem großen Stück barocker Kirchenmusik eröffnet der Verein zur Förderung der Musik seine Frühjahrskonzertreihe. „Der ,Messiah’ in englischer Sprache ist eine große Herausforderung. Der Heilsplan Gottes erklingt in zweieinhalb Stunden wunderbarer Musik in immer neuen eingängigen Melodien. Dabei nimmt der Chor die Hauptrolle ein, fühlt sich ein in die Ausdeutung der Bibelworte und führt das Publikum gemeinsam mit den vier Gesangssolisten durch drei Teile“, so Chorleiter Günter Brand. Bereits seit dem vergangenen Jahr probt die Kantorei.

Populärste Passage ist das "Halleluja"

Das Oratorium hat es in sich. Insgesamt 48 Stücke umfasst der „Messiah“, allein für den Chor sind 21 Werke vorgesehen. Dazu kommen die Arien, die von Solisten präsentiert werden. Das populärste Stück aus dem Oratorium ist sicher das „Halleluja“ am Ende des zweiten Teils, das millionenfach im Internet auf YouTube angeklickt wird. Aber Händel bietet viel mehr als das: Sein „Messiah“ variiert von freudig über andächtig, tänzerisch, milde, würdig, sanft, leicht und federig hin zu festlich und prächtig, von laut zu leise. „Und auch nach über zwei Stunden Aufführung muss die Kantorei noch Luft und Stimme haben für das eindringliche Amen zum Schluss“, so Brand.

Vorverkauf läuft bereits

Die Eintrittskarten kosten 25 (ermäßigt 15) Euro Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Der Vorverkauf läuft in Bordesholm in der Ahlmannschen Buchhandlung in der Holstenstraße, in Kiel im Musikhaus Streiber und bei Ruth König, in Neumünster bei Auch und Kneidl. Restkarten wird es an der Abendkasse geben. Informationen zu den weiteren Konzerten der Frühjahrskonzertreihe unter www.foerdervereinmusikbordesholm.de

