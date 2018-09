Ob Brand, Sturm oder Hochwasser - etwa 80 000 Retter sind im Katastrophenfall im Einsatz. Beim ersten Katastrophenschutztag Schleswig-Holsteins gab Innenminister Hans-Joachim Grote am Sonnabend in Rendsburg bekannt, dass das Land den Katastrophenschutz bis 2027 mit 37 Millionen Euro stärken will.