Fliintbek

Der Ostergarten steht für die vier Stationen des christlichen Osterfestes – die Ankunft Jesu in Jerusalem, sein letztes Abendmahl mit Freunden, dann die Kreuzigung und die Auferstehung. Inspiriert durch einen begehbaren Ostergarten in Flensburg, baute am Sonnabend ein Gemeindeteam eine Beetanlage im Flintbeker Gemeindezentrum auf.

Stationen der Osterwoche gärtnerisch nachempfunden

Dafür nutzten Susanne Maaß, Constanze Hildebrandt, Marlies Rodde und Küster Martin Friele ausrangierte Tische, die umgedreht und mit den Tischbeinen nach oben den Rahmen bilden. Materialien wie Kiesel, Pflastersteinen oder Rindenmulch bilden die Basis der verschiedenen Stationen, die im Laufe der Woche bis Ostern weiter bestückt werden. Stellwände mit den biblischen Texten zu den Stationen Jesu ergänzen die Gartenanlage.

Der Ostergarten bleibt bis zum 7. Mai im Gemeindehaus Flintbek

Der Ostergarten inklusive Pflanzen, dekorativen Steinen und einem Brunnen trägt dazu bei, dass die Ostergeschichte mit allen Sinnen erfahren werden kann, erläutert Initiatorin Susanne Maaß. Kleine Körbchen an den Enden der Tischbeine werden mit Postkarten zum Mitnehmen bestückt. Sie enthalten biblische Sätze, die an die Stationen der Ostergeschichte und damit von der Dunkelheit ins Licht erinnern. Ab Palmsonntag, 14. April, bis zum 7. Mai können Besucher den Ostergarten erleben. Auch beim Osterfrühstück nach dem für 6 Uhr anberaumten Osterfrühgottesdienst, den die Kirchengemeinde Flintbek erstmals seit vielen Jahren wieder feiert.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region