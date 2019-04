160 Starter gaben am Ostersonnabend beim Treckertreck in Kleinvollstedt Gas. Höchstes Ziel: Trotz des Gewichtsschlittens den „Full Pull“ über 100 Meter schaffen. Mächtige Qualmwolken zogen in Kleinvollstedt über das Wettkampffeld und 800 Zuschauer, die Starts in 36 Klassen verfolgten.