Rund 1000 Quadratmeter abgeerntetes Kornfeld sowie 50 Meter Knick haben am Sonnabendmittag an der Brügger Chaussee gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Wattenbek und Brügge übernahmen die Löscharbeiten. Das gab die Polizeistelle Neumünster am Sonntagmorgen bekannt.