Kronshagen

Seitens der Gemeinde hieß es, dass Beschwerden von Kronshagener Bürgern zu der Neuregelung geführt hätten. Die Parkplätze vor und hinter dem Rathaus sind für die Besucher des Rathauses während des Behördenganges vorgesehen. Allerdings waren diese laut Gemeinde oftmals durch Dauerparker blockiert worden. Um sicherzustellen, dass jeder Bürger für seinen Behördengang jederzeit einen freien Parkplatz vorfindet, habe man reagiert.

Nur noch zwei Stunden

Das Parken in der ersten Reihe hinter dem Rathaus wird zukünftig in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr nur noch mit einer Parkscheibe für die Dauer von maximal zwei Stunden möglich sein. Vor dem Rathaus, wo bisher zwei Plätze für Trauungen reserviert waren, darf ab sofort im gleichen Zeitraum für nur 30 Minuten mit Parkscheibe geparkt werden. Auch angehende Ehepaare sollten sich zukünftig also mit ihrem Behördengang beeilen. Der Behindertenparkplatz vor dem Rathaus bleibt bestehen und von der neuen Regelung unberührt.

Verstärkte Kontrollen

Ebenso uneingeschränkt bleibt der Parkraum in der zweiten Reihe hinter dem Rathaus. Drei Plätze sind dort ohnehin für die Firma Stattauto vorgesehen. Die beiden letzten Parkreihen bleiben reserviert für die Kronshagener Versorgungsbetriebe. Laut Gemeinde wird die Einhaltung der geänderten Parkplatznutzung nach einer kurzen Eingewöhnungszeit verstärkt kontrolliert.

