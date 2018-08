Kronshagen

Vor neun Monaten hatte sich der Ausschuss schon einmal mit der Frage einer Chronik beschäftigt. Damals wurde das Thema bis auf die Zeit nach der Kommunalwahl vertagt. Ortschronisten hatten nicht nur ihre Mitarbeit angeboten, sondern auch darauf aufmerksam gemacht, dass wegen der umfangreichen Arbeit eine zeitnahe Entscheidung der Gremien erforderlich sei.

Standardwerk erschien bereits 1914

Die jetzt in Auftrag zu gebende Chronik soll die erste zusammenfassende Darstellung der Geschichte Kronshagens sein: von der ersten Erwähnung 1271 im Kieler Stadtbuch bis hin in die Gegenwart. Das einstige Standardwerk, „Das alte Amt Kronshagen“ von Prof. Arthur Gloy, erschien bereits 1914 beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Seitdem hat sich die Gemeinde grundlegend gewandelt – und sie verändert sich gerade jetzt durch die Neugestaltung des Ortskerns noch einmal entscheidend. Nach 1970 erschienene Bildbände und zusammenfassende Darstellungen sparten wesentliche Kapitel der Geschichte, wie etwa die Zeit des Nationalsozialismus, aus.

Neue Chronik soll 20 bis 30 Euro kosten

„Seit geraumer Zeit gibt es nichts Aktuelles“, stellte auch Prof. Auge in der Sitzung fest. Er zeigte sich bereit, die Kronshagener Chronik in der Reihe der „Nordelbischen Ortsgeschichten“ herauszugeben. Der Buchpreis werde zwischen 20 bis 30 Euro liegen. Auge stellt auch das Autorenteam zusammen. „Das sind bei mir ausgebildete, fundierte Historiker, die auch die Eignung haben, für einen breiten Leserkreis verständlich zu schreiben“, sagte er. Besonders freut er sich, dass darunter zwei gebürtige Kronshagener sind, die bereits ihr Interesse bekundet hätten. „Wir stehen in den Startlöchern. Das ist auch notwendig, weil das Jubiläumsjahr nicht mehr weit entfernt ist“, betonte der Professor.