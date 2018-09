Zur Gründung 1978 war es als „musikalische Formation für die Umzüge in den Dörfern“ gedacht: Am 15. September feiert das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Molfsee mit einem „Scheinwerferkonzert“ in der Alten Schule Rumohr sein 40-jähriges Bestehen. Geprobt wird immer montags.