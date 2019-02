Der Neubau der Ortsdurchfahrt von Borgdorf-Seedorf beginnt am 11. März. Die Arbeiten sollen zwei Monate dauern, kündigte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Donnerstag an. Die Durchfahrt ist dann für den Verkehr voll gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung sei rund 15 Kilometer lang.