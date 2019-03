Borgdorf-Seedorf

Die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 49 von Nortorf bis Borgdorf-Seedorf beschränken sich nicht nur auf die Fahrbahnen für Autos. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) kündigt jetzt an, dass auch der Radweg von der Einmündung des Eschenwegs in Borgdorf bis zum Abzweiger nach Bordesholm in Richtung Springwedel auf Vordermann gebracht werden soll. Vom Nortorfer Lohkamp bis zum Borgdorfer Hunnenkamp ist das im Zuge der Straßensanierung bereits geschehen.

Auf dem Abschnitt der L49 gilt aktuell Tempo 40

Ab Montag, 4. März, werde auf dem 1200 Meter langen Abschnitt vom Eschenweg bis Springwedel der alte Asphaltbelag abgefräst. Auf 800 Metern wird eine neue Schicht aufgetragen, auf 400 Metern im Bereich von großen Straßenbäumen werde der Radweg in wassergebundener Form gebaut, so der LBV. Für die Zeit der Bauarbeiten müssen Radler in diesem Bereich auf die Fahrbahn der L 49 ausweichen. Die Straße ist dort bereits komplett erneuert, und es gibt ein Tempolimit auf 40 Stundenkilometer, weil noch keine Fahrbahnmarkierungen gemacht wurden. Autofahrer müssen sich auf eine halbseitige Sperrung der L 49 einstellen. Baustellenampeln werden den Verkehr einspurig daran vorbei führen.

Weiträumige Umleitungen für Sanierung der L49 in Borgdorf

Für die Dorflage des Ortsteils Borgdorf sollen die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 49, wie berichtet, eine Woche später am Montag, 1 1. März, mit Vollsperrungen beginnen, kündigt der LBV an. Der Auto- und Lkw-Verkehr von der stark befahrenen Durchfahrtsstraße wird weiträumig umgeleitet. Die Sanierung soll rund zwei Monate dauern, hatte der LBV angekündigt.

Immer informiert: Nachrichten aus dem Kreis Rendsburg