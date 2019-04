Warder

Die von der Fahrbahn abgefrästen Materialien sind kein Bauschutt. Sie werden zwischengelagert und in den neuen Asphaltschichten teils wiederverwertet, erklärt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV).

Zwei Zufahrten

Mitte März 2019 wurde dafür die rund 1,2 Hektar große Ackerfläche an der Ecke Altmühlendorfer Weg/Hauptstraße als Materiallager mit zwei Zufahrten eingerichtet. Die Lkw können von der Autobahn-Abfahrt oder von der Altmühlendorfer Straße aus auf das Gelände rollen, ihr Transportgut abkippen oder per Bagger beladen werden.

Die abgefrästen Baustoffe werden sortiert gelagert: Die ehemalige Asphalttragschicht, die Deck- und die Binderschicht haben jeweils eigene Stellen, sogenannte Haufwerke. Die kieselsteingroßen Asphaltbrocken der alten Fahrbahn kehren teilweise auf die Autobahn zurück. „Eine vollständige Verwertung innerhalb einer Maßnahme ist technisch nicht möglich und auch nicht zulässig. Was wir technisch wiederverwenden können, wird allerdings auch wiederverwendet,“ heißt es schriftlich vom LBV.

Materiallager bis September

In der neuen Tragschicht der Fahrbahnen wird bis zu 60 Prozent des alten Asphalts eingeschmolzen, in der Binderschicht bis zu 40 Prozent. Für die Deckschicht dagegen werde kein Recyclingmaterial verwendet. Bei Warder wurde das einzige Materiallager am Streckenabschnitt angelegt, es soll voraussichtlich bis September 2019 bestehen.

An Spitzentagen waren im Materialtransport 50 Lkw im Umlauf. Sie wurden acht bis zehn Mal am Tag beladen, bei einem Transportvolumen von 16 Kubikmeter pro Laster wurden auf der Fläche rund 8000 Kubikmeter Material bewegt. Beschwerden von Anwohnern über Baulärm gingen bislang beim Landesbetrieb nicht ein. Die Maßnahme ist laut LBV im Zeitplan.

