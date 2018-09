Bordesholm

„Man sieht sofort, ob den Kindern auch zu Hause vorgelesen wird“, erzählt die 81-jährige Hanne-Lore Krause. Seit vier Jahren übt sie dieses Ehrenamt aus. „Wenn die Kleinen es nicht gewöhnt sind, dann kleben ihre Blicke regelrecht an meinen Lippen. Und ich stelle auch fest, dass in den Elternhäusern immer weniger vorgelesen wird.“ Wichtig sei es deshalb, dass in der Kita Großeltern vorläsen, meint Sigfrid Rehbehn.

Mama Muh, Findus und Michel aus Lönneberga gehen immer

Vorgelesen wird 15 bis 20 Minuten lang aus bekannten Büchern. „Die Reisen vom Hasen Felix sind immer ein Renner“, berichtet die 53-jährige Doris Michelsen. In den Einbänden seien tolle Briefe zu finden. „Die Kinder gucken einem natürlich beim Vorlesen über die Schultern und wollen gespannt wissen, was da denn drin ist.“ Mama Muh, Findus, Freunde halten zusammen oder Astrid Lindgrens Geschichten von Michel aus Lönneberga gingen auch immer, erzählen die drei Lesepaten. Und manchmal bringen Kinder sogar selbst ein Buch mit, aus dem sie vorgelesen haben möchten.

Kita-Leiterin Gabriele Kröger Gröning hob die Bedeutung der Lesepaten hervor. Das Vorlesen sei ein wichtiger Baustein in der Spach-Kita, um den momentan 100 Kindern, darunter 16 syrische, in den sieben Gruppen am Möhlenkamp Bildung näher zu bringen.

Lesepaten brauchen keine Vorkenntnisse

Für Hanne-Lore Krause sorge man durchs Vorlesen auch nicht nur für Freude bei den Kindern. Man nehme auch selbst eine Menge Zufriedenheit mit. „Ich kann mir vorstellen, dass viele Großeltern von der ehrenamtlichen Tätigkeit als Lesepaten gar nichts wissen, es aber gerne machen würden.“

Weitere Informationen zum Mitmachen erteilt Sigfrid Rebehn, Tel. 04322/4118. Besondere Voraussetzungen wie eine pädagogische Ausbildung, sind nicht notwendig. „Wenn meine Gruppe mal etwas unruhig ist, dann einigen wir uns darauf, dass zum Abschluss das Taubenhaus gespielt wird. Da dürfen die Kleinen dann wild herumhopsen“, erzählt Hanne-Lore Krause.