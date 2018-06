Bordesholm

Der Baumsachverständige Prof. Dirk Dujesiefken hatte bei einem Ortstermin an der Baumruine am Donnerstag das Schicksal der über 700 Jahre alten Winterlinde besiegelt: Der noch stehende Rest sei geschwächt und der Brandkrustenpilz breite sich immer mehr aus. Aus Sicherheitsgründen will deshalb das Amt umgehend die beiden noch existierenden Stämme absägen lassen. Der Rumpf bleibt Bordesholm aber wohl vorerst noch erhalten.

Linden-Hauptstamm hat auch Riss

Einen konkreten Zeitplan gibt es nicht. "Der Baum stand dort 700 Jahre, nun kommt es nicht auf sieben Tage an", sagte Amtsdirektor Heinrich Lembrecht. Da aber auch der Hauptstamm einen Riss habe, bleibt der Bauzaun aus Sicherheitsgründen stehen. Mitarbeiter des Technischen Betriebshofs (TBH) der Gemeinde Bordesholm sägten am Montagmorgen die abgebrochenen Stämme des Naturdenkmals auseinander, verluden sie auf einen Lkw und lagerten sie im Mühlenredder ein. Was mit dem Holz passieren wird, ist auch noch unklar.

Gedenktafel war Spende von Mediziner

Auch die Gedenktafel mit der Inschrift von 1873 wurde abgeschraubt. "Manches sah dein gewaltiger Dom, hochrauschende Linde, Freude hast du und Leid mancher Geschlechter geschaut; Größeres hast du doch nimmer gesehn als der Holsten Erhebung, Deutschlands Stämme geeint, wiedergeboren zum Reich!", heißt es darauf. Die Gedenktafel war übrigens vom Mediziner Dr. Friedrich Kaestner, der auch Heimatkundler war und von 1875 bis 1890 die Bordesholmer Liedertafel geleitet hatte, vor 145 Jahren gespendet worden – nach dem Spender ist übrigens auch der Gang zum See in Höhe der Linde postalisch benannt.