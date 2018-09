Was wird aus dem Stumpf der über 700 Jahre alten Gerichtslinde in Bordesholm? Am Donnerstag, 20. September, wird in einer öffentlichen Sitzung ab 18.30 Uhr über die Zukunft des Linden-Torsos, der nach einem Abbruch eines Hauptstamms übrig geblieben ist, beraten: 21 Vorschläge liegen im Rathaus vor.