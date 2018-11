Beim Eiderheim in Flintbek laufen die Vorbereitungen für das Fest bereits auf Hochtouren. Der Grund: Am Sonnabend, 1. Dezember, 10 bis 16 Uhr, lädt das Eiderheim traditionell zum „Advent im Eidertal“ – und dafür wird in diesen Tagen in allen Werkstätten der Behinderteneinrichtung gearbeitet.