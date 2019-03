Molfsee

Der Weg zur Kunst war für die gebürtige Rendsburgerin ein eher ungewöhnlicher: „Ich wollte mit dem Rauchen aufhören und musste meine Hände beschäftigen. Und da ich einer Bekannten beim Malen und Zeichnen zugesehen hatte und auch ganz begeistert war, wollte ich auch malen“, sagt die 67-Jährige über ihre künstlerischen Anfänge im Jahr 2004. Und ergänzt ein „aber“, denn: „Es war am Anfang wirklich schrecklich. Ich musste viel lernen“, gesteht sie.

Doch genau das klappte gut, inzwischen hat sie viele Ausstellungen hinter sich gebracht und arbeitet engagiert auch mit Kindern in Sachen Kunst. „Das macht so viel Spaß, Kinder sind so voller Lebensfreude“, lobt sie das Engagement der Kreakids, die sich ein Mal im Monat bei ihr treffen.

Margrit Editha Lobien stellt aus: Ehrenmal Laboe dient dem guten Zweck

36 Bilder von Lobien werden bis Mitte Mai in dem Verwaltungsgebäude der Gemeinde Molfsee ausgestellt, dazu kommen 18 Werke der Kinder, die sechs bis 13 Jahre alt sind. „Natürlich sind meine Bilder alle käuflich, bei den Kindern sieht das anders aus“, sagt Lobien mit einem Lächeln.

Ihre Ideen holt sie sich von überall, feste Vorgaben gibt es nicht. „Am liebsten male ich mit Acryl oder Pastellkreide, Mischtechniken werden bevorzugt“, erklärt sie ihren Malstil. „Ich gehe mutig an die Bilder ran.“ Die Vernissage ist für Freitag, 29. März, 18 Uhr, geplant. Dabei steht für Lobien etwas anderes als sie selbst im Mittelpunkt: „Ich möchte zugunsten des Vereins Bacaa den Druck vom Laboer Ehrenmal versteigern. Der Verein setzt sich gegen Kinderpornografie und Missbrauch ein“, sagt Lobien. Bacaa steht für „Biker against Childporn and abuse“, der Vorsitzender aus Kiel – Jörg von dem Bussche – wird an der Vernissage teilnehmen. „Auktionator ist Henning Schaub-Kreiselmaier aus Molfsee. „Wir hoffen auf viel Unterstützung“, sagt Lobien.

Von Sorka Eixmann