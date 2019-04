Die Kletterbar Kiel hat am Sonnabend im Gewerbegebiet Melsdorf eröffnet. Über 1000 Gäste kamen zum Schnupperklettern in die 16 Meter hohe Halle in der 92 Seilschaften auf 200 Routen gleichzeitig klettern können. Alle drei Kletterdisziplinen Lead, Speed und Bouldern können trainiert werden.