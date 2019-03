Strohbrück / Quarnbek

Fotograf Thomas Eisenkrätzer und Volontärin Jördis Früchtenicht besuchen die vierte Klasse der Regenbogenschule im Rahmen von MiSch (Medien in der Schule). Das Projekt, das Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Kooperation mit der Förde Sparkasse und der Sparkasse Südholstein anbieten, soll Lese- und Medienkompetenz fördern. Vier Wochen lang haben die Kinder in der Regenbogenschule die KN gelesen, nun bietet der Besuch zum Abschluss die Möglichkeit, offene Fragen zu Journalismus und Zeitung zu klären.

Manche Zahlen mussten zunächst recherchiert werden

Einige Antworten wurden zunächst einmal recherchiert, etwa die Mengen an Papier und Farbe, die wöchentlich im KN-Druckzentrum verbraucht werden. Insgesamt werden in der Druckerei, in der mehrere Tageszeitungen produziert werden, etwa 400 Tonnen Papier und vier Tonnen Farbe pro Woche benötigt. Davon werden 120 Tonnen Papier und 1200 Kilogramm Farbe pro Woche für die KN gebraucht.

Gefährliche Situationen gibt es für Journalisten auch

Neben Zahlen und Fakten wollen die Kinder auch Geschichten aus dem Journalisten-Alltag hören. Anton fragt, ob die Journalisten bei der Arbeit auch schon mal in eine gefährliche Situation gekommen sind. Thomas Eisenkrätzer erzählt von Demonstrationen, bei denen er mit Gegenständen beworfen wurde: „Einmal hat mich ein Farbbeutel getroffen. Da waren meine Jacke und mein Rucksack an der Seite gelb. Die Farbe ging nicht mehr ab.“

Die Schüler sammeln Texte, die sie interessieren

Dass die Kinder sich nach vier Wochen MiSch schon gut mit der Zeitung auskennen, zeigt sich nicht nur in ihrem Wissen – Begriffe wie „Ressort“ muss man hier nicht mehr erklären – sondern auch in ihren prall gefüllten Zeitungsheften.

Emily und Malene etwa haben die Artikel eingeklebt, die sie am interessantesten finden. Berichte über Tiere und Polizei sind dabei, aber auch Texte zum Streit um das Niqab-Verbot an der Christian-Albrechts-Universität oder zur Kriminalität in El Salvador. „Wir schreiben auch auf, was uns an dem Text gefallen hat“, so Emily.

Von Jördis Merle Früchtenicht