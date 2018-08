Steinkreise für die Harmonie in der Welt

Rendsburg Westensee - Steinkreise für die Harmonie in der Welt Sie stehen nicht aufrecht wie auf den Britischen Inseln, doch auch sie scheinen nach einem bestimmten System angelegt zu sein: die Steinkreise am Tüteberg im Naturpark Westensee. Wanderer fragen: „Wer hat diese Kreise geschaffen?“ Waren es die Altvorderen, Esoteriker oder gar Außerirdische?

Von Torsten Müller

Am Aussichtspunkt am Tüteberg im Naturpark Westensee sind Kreise gezogen worden. In Gänze kann man sie nur von der Luft aus sehen. Quelle: Sven Janssen