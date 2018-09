Ist am Sonnabendnachmittag ein Mann in der Friedrichstädter Straße in Rendsburg entführt worden? Diese Frage beschäftigt die Polizei. Zeugen zufolge sollen sich nahe des Tierfuttergeschäfts vier dunkelhäutige Männer gestritten haben. Ein Mann soll gegen seinen Willen in ein Auto gezogen worden sein.