Immer wieder verteilt sich der Müll aus aufgerissenen gelben Säcken bei Wind und Sturm in der Gegend und landet in der Natur. Da die Sackabholung mit dem Dualen System Deutschland vereinbart ist, haben die Bürger in Kronshagen nicht die Möglichkeit zur Tonne zu wechseln. Das könnte sich 2021 ändern.