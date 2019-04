Kronshagen

So musste die Eckernförder Straße an der Kreuzung zur Kopperpahler Allee zunächst komplett gesperrt werden. Der Gehweg in dem Bereich wurde unterspült. Zudem war ein Ampelmast umgeknickt, die gesamte Ampelanlage an der Kreuzung wurde ausgeschaltet. Wegen der Reparaturarbeiten musste auch eine Bushaltestelle in Fahrtrichtung Kiel um einige Meter versetzt werden.

Sechs Meter Rohr wurden ausgetauscht

Der Bereitschaftsdienst der Versorgungsbetriebe Kronshagen ( VBK) kümmerte sich bereits in der Nacht darum, den Schaden zu beheben. Im Verlauf des Tages wurde bestätigt, dass es sich bei dem beschädigten Rohr um eine Hauptleitung handelt. „Der Riss ging über eine längere Strecke. Daher wurde die komplette Rohrlänge von sechs Metern ausgetauscht“, sagt VBK-Sprecher Jens Uwe Bargholz.

Arbeiten müssen am Dienstag fortgesetzt werden

Auch wenn das Rohr erfolgreich ersetzt wurde, sollen die Arbeiten am Dienstag noch fortgesetzt werden. „Die Erde wurde unterspült. Es muss daher etwa der nasse Kies ersetzt werden“, sagt Bargholz.

Eckernförder Straße und Seitenstraßen betroffen

Von dem Rohrbruch waren insbesondere Anwohner im Bereich der Eckernförder Straße und ihren Seitenstraßen betroffen. „Kaffee konnte ich mir heute morgen nicht kochen“, erzählt ein Anwohner nahe der Kreuzung. Er habe den Ausfall bemerkt, als er feststellte, dass das Internet bei ihm zu Hause aufgrund des ausgeschalteten Stroms nicht funktioniere.

Die Feuerwehr pumpte einen Keller aus

Neben den Mitarbeitern der VBK war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. In den Keller eines an der Kreuzung liegenden Hauses war Wasser gelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften vor Ort, um das Wasser abzupumpen. „Es ist ein Gemeinschaftskeller mit mehreren Parzellen betroffen“, so Zugführer Timo Kretschmer. Auf etwa 50 Quadratmetern habe das Wasser acht Zentimeter hoch gestanden.

Von Jördis Merle Früchtenicht