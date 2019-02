Molfsee

Mit Boucsein ist der neue Vorsitzende (wir berichteten) Frank Harder ebenfalls auf der Fläche, auf denen mehr als 70 alte Obstsorten stehen. „Alt heißen die Sorten im Übrigen erst, wenn es sie vor 1949 bereits gegeben hat“, fügt Boucsein noch hinzu. Er muss es wissen, schließlich hat er die Idee zur Gründung eines Naturschutzvereins 1985 gehabt, 25 Jahre lang lenkte er die Geschicke des Vereins, bevor er sein Amt an Sven-Okke Struve übergab, der den Stab Anfang des Jahres aus privaten Gründen an Harder weiterreichte.

Boucsein hat nicht nur ein Vierteljahrhundert lang den Natur- und Umweltschutzverein geleitet, sondern ist auch als stellvertretender Direktor der schleswig-holsteinischen Landesforsten in Sachen Wald und Baum ein Experte. „Wir sind froh, so einen Sachverstand in unseren Reihen zu haben“, betont in dem Zusammenhang auch Frank Harder.

Anfang der 90er-Jahre wurde ein Wald angelegt

„Die der Gemeinde Molfsee gehörende rund vier Hektar große Fläche am Wollbergsredder wurde vor 25 Jahren an den Natur- und Umweltschutzverein zur Nutzung und Pflege übergeben“, erinnert sich Boucsein. Anfang der 90er-Jahre habe man auf der früher landwirtschaftlich genutzten Fläche im Nordteil einen Wald angelegt. „Wir haben damals Wert darauf gelegt, dass wir dort einen Laubmischwald bekommen. Und so wurden Eichen, Buchen, Bergahorn, Hainbuchen und Wildkirschen gepflanzt.“ Im Randbereich habe man sich für Weiden und Walnuss entschieden.

Das erste Mal sei die Fläche vor zehn Jahren durchforstet worden. Inzwischen sind die Bäume wieder mächtig gewachsen. Vor allem die schnell wachsenden Baumarten wie Buche, Bergahorn und Kirsche seien deutlich höher als langsam wachsende Bäume wie Eiche und Hainbuche, sagt Boucsein, der mit einer Farbspraydose bewaffnet in dem Wäldchen unterwegs ist. „Wir markieren die Bäume, damit die Selbstwerber, die in den kommenden Wochen dort Holz für ihren Bedarf holen, auch genau wissen, welche Bäume dran sind.“ Das Ziel: „Wir wollen an dieser Stelle einen artenreichen Laubmischwald erhalten, denn am Südrand der Waldfläche wird der Artenreichtum durch einzelne Kopfweiden und Walnussbäume ergänzt, die einen harmonischen Übergang zur Streuobstwiese bilden“, sagt Harder.

Programm für die Mitglieder

Rund 60 Mitglieder zählt der Natur- und Umweltschutzverein Molfsee, neben interessanten Wanderungen, Exkursionen und Vorträgen stehen auch Aktionen wie der Verkauf von Nisthilfen oder die Unterstützung bei der Einrichtung der Schuloase an der Grundschule Eidertal Molfsee auf dem Programm der Naturfreunde.

Von Sorka Eixmann