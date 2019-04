„Wer nicht hüpft, der ist für Kohle!“ skandierten am Freitag in Rendsburgs Innenstadt mehr als 150 Schüler aus der Region Rendsburg. Sie traten bei der „Fridays for Future“-Demonstration in den Ferien den Beweis an: Der Kampf für den Klimaschutz geht weiter, auch ohne Schule zu schwänzen.