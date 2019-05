Kronshagen

Lasse Tewes steht in der Aula der Gemeinschaftsschule auf der Leiter und baut einen Moving Head an. Das ist ein Scheinwerfer, der sich digital gesteuert bewegen kann, die Farben lassen sich programmieren und über ein Mischpult steuern. Der 39-Jährige hat sich 2007 mit seiner Firma Contzept Veranstaltungstechnik selbstständig gemacht. Heute geht Tewes als Lichttechniker mit Eros Ramazzotti auf Tour, leuchtet Ray Garvey aus oder illuminiert Fernsehshows mit José Carreras, vor 20 Jahren war er als Schüler Technik-Hiwi an der Gemeinschaftsschule.

"Leidenschaft gefunden"

„An meine Schule zurückzukommen erdet mich immer wieder“, sagt Tewes. Mit seinem Lehrer Rolf Martensen, der nach seiner Pensionierung auch heute noch Technikchef für das Schultheater ist, hat er die ersten Schritte in Sachen Veranstaltungstechnik gemacht: „Da habe ich meine Leidenschaft gefunden, aus der später meine Firma wurde“. Genau wie Rolf Martensen kommt Tewes heute ehrenamtlich an die Schule zurück, hilft das neu gekaufte Equipment aufzubauen und erklärt seinem ehemaligen Lehrer, wie alles funktioniert.

Gut 12000 Euro wurden in zwei Moving Heads und sieben sogenannte Washer, das sind ähnliche Scheinwerfer in kleinerer Ausführung, investiert. Auch ein Ton- und ein Lichtmischpult sind neu. Den Löwenanteil von 9000 Euro für die Beleuchtung hat der Förderverein der Schule übernommen, das Tonmischpult wurde aus dem Schuletat gekauft. „Dass wir das Theater unterstützen, war für uns klar, schließlich haben wir durch das Theater auch viele Spenden bekommen“, sagt die Fördervereinsvorsitzende Gesa Janssen.

Viele Möglichkeiten

„Theater wird auch in Zukunft einen hohen Stellenwert an unserer Schule haben, deshalb mussten wir in die Technik investieren“, sagt Jan Martensen, der seit Jahren Regie führt und aus dessen Feder die Stücke stammen. „Mit den neuen, programmierbaren Scheinwerfern haben wir viele tolle Möglichkeiten“, sagt er.

Beim neuen Stück „Ken Ragsons Revue der 1000 Rätsel“, das am 20. Mai Premiere hat und dessen heiße Probenphase gerade läuft, werden die meisten Effekte noch nicht zum Einsatz kommen, weil die Zeit zum Testen zu knapp sei, so Martensen. Auf eine Konfetti-Kanone und zumindest einige Lichteffekte darf sich das Publikum aber freuen.

Theater verbindet an der Gemeinschaftsschule Generationen. Während Jan Martensens Vater auch nach der Pensionierung weiter die Technik betreut, ist auch Lena, die Tochter von Lichttechniker Lasse Tewes, mit dem Theatervirus infiziert. Beim neuen Stück gehört die Zwölfjährige zum Ensemble und singt im Chor.

