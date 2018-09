Blumenthal

Sein Fazit der vergangenen Wochen: „Es ist schon echt anstrengend“, sagt Brunkhorst. Zehn bis 15 Stunden bringt er wöchentlich für die Arbeit im Ehrenamt auf. Als Verwaltungsjurist – Dr. Johann Brunkhorst ist hauptamtlich Leiter der Techniker Krankenkasse von Schleswig-Holstein – verfügt der 65-Jährige schließlich über eine Menge an Verwaltungserfahrung. Dennoch: „Ich muss mich in die einzelnen Arbeitsabläufe erst einarbeiten und einlesen.“ Und allein ist er ja auch nicht, denn: „Wir haben drei Mitarbeiterinnen im Kindergarten und einen Hausmeister für das Dorfgemeinschaftshaus. Auch das ist ja neu.“

Er war schon bei zwei diamantenen Hochzeiten

Für Brunkhorst steht fest: „Das DGH ist die wertvollste Immobilie, die wir haben.“ Viel zu tun gibt es auch in Sachen Kindergarten. Wie berichtet sollen die Wege geebnet werden, um die Kita zukunftsfähig zu gestalten. Dazu kommt die Arbeit in den politischen Gremien, die vorbereitet werden muss ebenso wie Besuche des Bürgermeisters beispielsweise bei Jubiläen. „Ich war schon Gast bei zwei Diamantenen Hochzeiten, das sind Termine, die ich wertschätze.“

Zur Sprechstunde kommt nur ein Bürger

Nachdem er um 18 Uhr die Tür vom Dorfgemeinschaftshaus aufgeschlossen hat, kommt endlich auch ein Bürger. Tom Lindig benötigt die Beglaubigung seines Gesellenbriefes. „Das mache ich dir fertig und bring dir das Schreiben vorbei“, sagt Brunkhorst, und der Kfz-Mechatroniker ist schon wieder verschwunden. Er bleibt während dieser ersten Bürgermeistersprechstunde der einzige Bürger, aber: „Ich denke, das neue Datum, früher war die Sprechstunde am Freitag, muss sich erst noch herumsprechen.“

Der gebürtige Niedersachse lebt gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulrike seit 1998 in Blumenthal, Tochter Friederike (19) und Sohn Hendrik (23) machen die Familie komplett. Seit 2003 engagiert sich der Hobby-Triathlet in der Allgemeine Wählergemeinschaft Blumenthal (AWB), die als einzige Partei im Mai zur Kommunalwahl antrat. „SPD und auch CDU hatten zuvor bekanntgegeben, dass sie nicht wieder antreten wollen. Und so haben wir uns entschieden, die Verantwortung zu übernehmen.“

"Ich bin ein Tu-Mensch“

Wo liegen die Stärken des Johann Brunkhorst? „Als Jurist denke ich immer sehr strukturiert“, sagt Brunkhorst. „Und ich bin ein Tu-Mensch.“ Dabei sei er auch immer offen für Neues, betont er, ohne zu vergessen, wo seine Schwäche liegt: „Ich bin ungeduldig.“ Ziele haben AWB und Bürgermeister im Blick, die sozialverträgliche Gestaltung der Straßenreparaturen gehören ebenso wie die Neuansiedlung von Gewerbe dazu.

Von Sorka Eixmann