Kronshagen

Im Hauptausschuss der Gemeinde machte sich aber Unbehagen breit. „Es ist erfreulich, dass es engagierte Bürger gibt“, sagte Vorsitzender Thomas Kahle ( CDU). „Ich finde es aber nicht gut, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass wir als Gemeinde uns nicht kümmern und zugenähte Taschen haben.“ Vom dem Bedarf der Feuerwehr habe die Politik nichts gewusst.

Bisher Privatfahrzeuge für Lehrgänge genutzt

„Uns hat die Spende komplett überrascht“, sagte Wehrchef Christian Esselbach. 2018 hätten die Kameraden mehr als 100 Lehrgänge besucht. Dabei wären viele Tausend Kilometer großteils mit den Privatfahrzeugen zurückgelegt worden. Dann würde das Auto aber der Familie fehlen, was unter Umständen zu Problemen führen könne. „Wegen der Spende haben wir geschaut, was der Markt bietet“, sagte Esselbach. Dabei sei in Gesprächen schnell klar geworden, dass ein Kombi mit Blaulicht und Martinshorn mehr Sinn mache, als ein ziviles Fahrzeug. Der könne auch als Kommandowagen eingesetzt und in Einsätze integriert werden. Ein Neuwagen habe es aber nicht sein müssen. In Preetz habe die Wehr einen bereits mit Signalanlage ausgestatteten Skoda Kombi gefunden: sieben Jahre alt, nur 18000 Kilometer auf dem Tacho. Mit 19000 Euro sei der Gebrauchte günstig.

Geld mit Sperrvermerk in Haushalt eingestellt

Um das Fahrzeug zu kaufen, müsste die Gemeinde die Spendensumme aufstocken. „Ich tue mich schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil mir nichts schriftlich vorliegt“, sagte Johannes Reimann ( SPD). Er schlug vor, das Thema erst im Fachausschuss zu behandeln. Um keine Zeit zu verlieren, einigte sich der Ausschuss darauf, 10000 Euro mit Sperrvermerk in den Haushalt aufzunehmen, die nach Beratung im Fachausschuss freigegeben werden können.