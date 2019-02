Büdelsdorf

Doppelter Genuss für die 180 Gäste der VHS: Zunächst begaben sich die Zuschauer auf eine Reise mit Tratsch und Klatsch in einer Umkleidekabine, dann ließen sich die Besucher das köstliche Buffet munden. Schon nach den ersten Gags sprang der Funke von den Schauspielern auf das Publikum über. „Beiß nicht gleich in jeden Apfel, denn er muss aus Bio sein“ – dieser Song, am Klavier begleitet von Loredana Todor-Sapcu aus Hamburg, symbolisierte Themen, mit denen sich die Kabarettisten nach Texten von Barbara Hagen-Bernhardt befassten.

Der Saal brodelte

Dazu gehörte die Gesundheit, trendige Sportarten mit exotischen Namen, Altersarmut und Europa. Als sich die Verzehrpolizistin Inka Lammertz von der Supermarktkundin Anja Sarnow die Einkaufstasche zeigen ließ und es für ungesunde Lebensmittel ein Strafmandat gab, da brodelte der Saal. Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum für das einstündige Kabarett.

Kräftigen Beifall heimste auch Daniela Arps ein, die mit ihren Söhnen Christa (20), Niklas (18) und Jonte (13) das leckere Frühstück zubereitet hatte. „Als Hauptspeise gibt es Sauerkraut mit Würstchen, als Nachtisch Apfelstrudel mit Sahne und Vanillesauce“, verkündete die Frühstücksköchin aus Hohn. Mit Spargel gefüllter Schinken, Camembert und Mozzarella mit Tomaten gehörten auch zur Speisekarte.

700 Angebote

In seiner Begrüßung betonte VHS-Leiter Rainer Nordmann, dass zwischen dem ersten Kurs (Englisch) am heutigen Montag und dem letzten (Dänisch) am 24. Juni 700 Angebote liegen. „Klimawandel, Grundbildung und Gesundheit sind die großen Themen“, informierte Nordmann die Zuhörer. Das Interesse an den Kursen sei überwältigend. Im letzten Jahr habe die VHS 28000 Kursteilnehmer und Besucher verzeichnet.

