Der trockene Sommer 2018 bringt ein sechsköpfiges Helferteam beim Skulpturen-Sommer in Bissee ins Schwitzen: Alle zwei bis drei Tage werden die Kunstwerke von Staub und Dreck befreit. Am kommenden Sonntag bietet der Verein Skulptur in Bissee eine weitere offene Führung zu den 28 Werken an.